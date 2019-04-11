ЗСД перекроют на один день для бегунов и велосипедистов

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) 1 июня «Фонтанка» проведет второй «ЗСД-Фест». Поэтому центральную часть трассы (от Богатырского проспекта до развязки с набережной реки Екатерингофки) временно перекроют в одном направлении. Дорога будет занята велосипедистами и бегунами.

Для бегунов готовят две дистанции: 10 километров и полумарафон на 21,1 километра. А велосипедистам надо будет проехать от Богатырского проспекта до съезда с ЗСД на Васильевском острове.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что на время Арктического форума, с 8 по 10 апреля, Южный (от КАД до набережной Макарова и обратно) и центральный участки Западного скоростного диаметра перекрыли для проезда гостей.