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Фото дня: Петербург завалило снегом

Несмотря на то, что уже 11 апреля, и всего несколько дней назад мы радовались солнышку и теплу, Петербург снова завалило снегом. Что ж, ничего нового — когда погода соответствовала времени года? Пользователи соцсетей показывают, как выглядит заснеженный утренний город. 

А в октябре пользователи соцсетей показывали первых первых снеговиков. «Собака.ru» сделала подборку.


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Комментарии (1)

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  • Гена 11 апр., 2019
    Надеюсь теперь это будут точно ПОСЛЕДНИЕ снеговики,которые я обещаю дочери уже третью неделю)

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