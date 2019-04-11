Фото дня: Петербург завалило снегом

Несмотря на то, что уже 11 апреля, и всего несколько дней назад мы радовались солнышку и теплу, Петербург снова завалило снегом. Что ж, ничего нового — когда погода соответствовала времени года? Пользователи соцсетей показывают, как выглядит заснеженный утренний город.