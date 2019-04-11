Фото дня: Петербург завалило снегом
Несмотря на то, что уже 11 апреля, и всего несколько дней назад мы радовались солнышку и теплу, Петербург снова завалило снегом. Что ж, ничего нового — когда погода соответствовала времени года? Пользователи соцсетей показывают, как выглядит заснеженный утренний город.
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Доброе утречко!) Как я нахваливала погоду в Питере на выхи, ну сказка, даже ругала себя, что одета не совсем по весеннем... Тадам... 11 апреля в Санкт - Петербурге!) Как раз, где то там на грядочках крокусы цвели))) Говорят, что у природы нет плохой погоды)) Но как я рада, что наши выходные, прошли без снега))) #Питер #сюрпризы#погода#веснавпитере2019
А в октябре пользователи соцсетей показывали первых первых снеговиков. «Собака.ru» сделала подборку.
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