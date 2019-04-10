Samsung выпустила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой  

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, у него увеличенный 6,7-дюймовый безрамочный FHD+ Super AMOLED дисплей и тройная поворотная камера, которая будет автоматически переключаться при активации функции фотосъемки. Емкость аккумулятора — 3700 мАч (миллиампер-час).

«Пользователям необходимы устройства, подходящие под их образ жизни. Samsung обладает уникальным опытом, глобальными возможностями и глубоким пониманием интересов аудитории, благодаря чему мы можем создавать инновации для всех, – прокомментировал президент и глава подразделения IT и Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh).

Розничная цена будет начинаться от 49 990 рублей, смартфон будет доступен в трех цветах: золотом, серебристом и черном. Продажи стартуют 27 мая.