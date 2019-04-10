«Фонтанка» провела расследование: легендарный петербургский фарфор ИФЗ приезжает из Китая и Польши

Знаменитый петербургский фарфор — бренд с 275-летней историей. Работы производящего его завода представлены в Эрмитаже, лондонском музее Виктории и Альберта и нью-йоркском Метрополитен-музее. Хрупкая посуда популярна во всем мире.

Корреспондент «Фонтанки» выяснил, что предприятие закупает и продает китайские и польские поделки под видом собственных. Об этом говорят бумаги: издание получило копии контрактов ИФЗ на миллионы долларов с зарубежными партнерами. Как на отдельные декоративные сервизы, так и на целые коллекции.

Некоторые приходят из-за границы сразу с декором: чашки с блюдцами и чайники с кобальтовой сеткой поставляет польский завод Porcelain Kristoff из городка Валбжих у польско-чешской границы.

Одну из компаний, с которыми сотрудничает завод, корреспонденту «Фонтанки» удалось раскрутить на разговор: сотрудница подтвердила, что знает о работе с петербургским заводом. Ее фирма может произвести для нас такую же продукцию, как для ИФЗ, и надо прислать конкретный запрос по WeChat, главному китайскому мессенджеру.

В магазине корреспонденту рассказали привычную историю: «Императорский фарфоровый завод находится у нас, в Санкт-Петербурге, метро «Ломоносовская».

Председатель совета директоров Императорского фарфорового завода Галина Цветкова, семья которой владеет предприятием, отрицает факт подделок: «Мы сырье покупаем не в России. Что делать, если его здесь не производят? Но вся кобальтовая сетка делается у нас на заводе, мы даже расширили количество рабочих мест для росписи. Это бренд, и даже не сомневайтесь (в происхождении)».