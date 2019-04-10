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Суд отпустил под залог проректора вуза, около которого от глыбы льда погиб студент

Петроградский районный суд отказался продлевать домашний арест и отпустил под залог проректора вуза, около которого из-за глыбы льда погиб студент. 

Напомним, что в Петербурге задержали проректора государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хозина. 5 февраля в этом вузы из-за падения глыбы льда погиб студент пятого курса Бабурбек Очилов, который в этот день пришел сдавать контрольные работы. 

Следователи предъявили Хозину обвинения по двум статьям: «Халатность» (239 статья УК РФ) и «Получение взятки» (290 статья УК РФ).


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