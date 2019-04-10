Вход на «Нарвскую» 2,5 месяца будет ограничен утром и вечером

Начиная с 16 апреля на станции красной ветки метро «Нарвская» по утрам и вечерам будет ограничен вход из-за капитального ремонта эскалатора. Он продлится 2,5 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Горэлектротранса.

Работа станции изменится: вход будет закрыт с 08:20 до 08:50 и с 17:15 до 19:30. Трамвайный маршрут № 16 будет работать с усилением.

Ранее «Собака.ru » сообщала, что недостроенную станцию метро «Туристская» в Петербурге переименовали и перенесли в другое место.