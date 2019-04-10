YouTube разрабатывает интерактивные шоу — зрители смогут влиять на сюжет

Платформа YouTube разрабатывает интерактивные шоу — пользователи смогут управлять сюжетом и действиями героев. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Подразделением, занимающимся запуском новинки, руководит Бена Реллес — он управляет и созданием контента.

YouTube работает и над запуском интерактивной рекламы. Такие разработки, по словам руководительницы отдела YouTube Originals, который занимается производством эксклюзивного контента, Сюзанна Дэниел, дадут сервису «новые инструменты и возможности для создания многоуровневых интерактивных историй».

Интерактивные шоу платформа планирует запустить в ближайшее время.

Ранее «Собака.ru» рассказывала про Asmodeus: интерактивное шоу в режиме реального времени.