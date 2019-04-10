В Петербурге трансгендерной женщине выплатят 1,85 млн рублей компенсации за незаконное увольнение и вернут работу
В Петербурге трансгендерной женщине выплатят 1,85 млн рублей компенсации за незаконное увольнение — ее профессия в России запрещена для женщин, поэтому в 2017 году, после смены документов, в которых был указан ее новый пол, ее уволили из типографии. Об этом сообщает «Дождь».
Суд назначил медицинскую экспертизу, которая доказала, что трансгендерная женщина может выполнять работу печатника — список запрещенных для женщин профессий применим только в связи с защитой материнства, и к ее ситуации он не относится.
В России 456 видов работ закрыты для женщин.
Женщине не только заплатят моральную компенсацию, но и вернут работу.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в 2018 году девушка-трансгендер впервые приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная».
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