Из Кудрова к станции метро «Проспект Большевиков» построят канатную дорогу

Между городом Кудрово и станцией метро «Проспект Большевиков» на время отсутствия метро предлагают построить канатную дорогу. «Из центра Кудрова до метро “Проспект Большевиков” канатный транспорт высотой около 50 метров. Вагончики будут двигаться нон-стоп» — объяснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Протяженность дороги составит около 4 километров. А по цене обойдется примерно так же, как и скоростной трамвай.

Это и навело губернатора на мысли о том, что такая идея может оказаться хорошей: «Не нужны никакие дороги, не нужны особые согласования, и расстояние там небольшое. Если Петербург это согласует, то это достаточно хороший альтернативный вид транспорта».

Напомним, что ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» должен до конца марта предложить варианты расположения депо «Правобережное» и станции метро «Кудрово», а также определить стоимость и сроки строительства. Предполагается, что объект начнут подключать к инженерным сетям в 2021-2022 годах. Помимо этого власти должны будут заняться строительством транспортного узла «Кудрово». Ожидается, что пассажиры смогут начать пользоваться станцией «Кудрово» к концу 2025 года.