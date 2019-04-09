В России выйдет скандальная книга дочери Стива Джобса о детстве и отношениях с отцом

Лиза Бреннан-Джобс, дочь Стива Джобса, написала книгу «Маленькая рыбка» — историю о своем детстве и отношениях с отцом. В мае автобиография поступит в продажу и в России в издательстве «АСТ».

Книга показывает другую сторону создателя Apple. У него был сложный характер, он часто вел себя с Лизой холодно и отстраненно. Категорически отказывался иногда заходить к ней в комнату перед сном и желать спокойной ночи, на семейных фотосессиях просил дочь выйти из кадра. В своей работе Лиза вспоминает, как старалась получить его внимание.