В России выйдет скандальная книга дочери Стива Джобса о детстве и отношениях с отцом
Лиза Бреннан-Джобс, дочь Стива Джобса, написала книгу «Маленькая рыбка» — историю о своем детстве и отношениях с отцом. В мае автобиография поступит в продажу и в России в издательстве «АСТ».
Книга показывает другую сторону создателя Apple. У него был сложный характер, он часто вел себя с Лизой холодно и отстраненно. Категорически отказывался иногда заходить к ней в комнату перед сном и желать спокойной ночи, на семейных фотосессиях просил дочь выйти из кадра. В своей работе Лиза вспоминает, как старалась получить его внимание.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что в издательстве «Эксмо» 9 февраля 2018 года вышел нон-фикшн «Pixar. Перезагрузка». Гениальная книга по антикризисному управлению» Лоуренса Леви, первого финансового директора знаменитой мультстудии и правой руки Стива Джобса. Мы публикуем отрывок из нее, в котором рассказывается, как начиналось их сотрудничество.
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