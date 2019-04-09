В Петербурге для каршеринга запустили новый тариф с фиксированной стоимостью

«Яндекс. Драйв» запускает новый тариф: теперь стоимость поездки будет рассчитываться заранее, с учетом пробок, времени поездки, а также наличия свободных машин. Об этом сообщают «Ведомости».

Пока тариф с фиксированной ценой доступен только в Москве и Петербурге. Поминутную оплату сохранят для тех, кто не указывает маршрут заранее.

Напомним, что в 2018 году в Петербурге запустился каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв». Всего на городских улицах появились 750 новых автомобилей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3, доступные для аренды.