Глухая мама из Петербурга отстояла в суде право воспитывать своих детей

Олеся Уткина, воспитывающая детей одна и лишившаяся их в один день, отвоевала свое право растить дочь и сына и дальше. Как сообщает «Фонтанка», суд выслушал соседа по коммунальной квартире Олеси — он признал, что хотел выкупить ее комнату. Прокурор и представитель уполномоченного по правам ребенка попросили суд не лишать маму родительских прав.

Напомним, что в середине января соседи по коммунальной квартире Олеси заявили, что мать двухлетнего Кирилла и пятилетней Дарьи систематически употребляет алкоголь и не следит за ними, однако ни одного документа, подтверждающего это, у следствия нет. 13 марта семья все же смогла воссоединиться – временным опекуном была признана бабушка. А 1 апреля у нее обнаружили алкогольную зависимость и психическое расстройство. «Собака.ru» рассказывает историю с самого начала.