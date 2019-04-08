Профессор МГУ советует не вносить феминитивы в словари еще 40 лет

Лексикограф, профессор МГУ Владимир Елистратов поделился своим мнением по поводу внесения феминитивов в словари. Он считает, что нужно подождать лет 40. Еще есть люди, которым такие формы режут слух: «Я обязан быть консерватором. Консервативный — это не значит плохой. Другие будут тянуть. Интернет всё равно запустит всё это. Но словари академические должны фиксировать всё очень аккуратненько. Давайте подождем». —высказался ученый в эфире радио «Говорит Москва».

Феминитивы вызывают негодование у многих. Кто-то считает, что они, кто-то называет их издевательством над русским языком. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, например, предложил ввести штрафы за «намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности» в СМИ и соцсетях. К этой категории нарушений он отнес и использование феминитивов.

Мы решили основательно разобраться в вопросе и попросили Светлану Друговейко-Должанскую, Наталью Романову, Татьяну Толстую, создателя Telegram-канала «Глазарий языка» и других специалистов рассказать нам, стоит ли говорить «докторка» и «авторка».