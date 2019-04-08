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ФСБ, МТС, «Мегафон» и «Билайн» выступили против введения цифровых симкарт eSIM

Операторы связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» при поддержке ФСБ высказались против внедрения цифровых симкарт eSIM. Операторов смущает возможность возникновения конкуренции со стороны виртуальных мобильных операторов. А ФСБ считает, что новая система помешает использованию отечественной криптографии. Об этом сообщает РБК.

Напомним, что Минкомсвязи предложил ввести в России технологию eSim. Это позволит подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам. Использование в России интегрированных в мобильные устройства сим-карт (Embedded Sim, eSim) не требует внесения изменений в законодательство. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.


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