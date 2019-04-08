На Петроградской стороне появилось уличное пианино. Его уже заклеили скотчем, но некоторые успели на нем сыграть!

В субботу на Петроградской стороне кто-то выставил на улицу пианино. На инструмент повесили табличку: «На мне можно играть с 9:00 до 21:00 (не играйте ночью). Берегите меня».

Оно привлекло внимание прохожих — некоторые специально остановились, чтобы сыграть на инструменте.