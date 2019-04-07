С понедельника в Петербурге обоснуются дожди — рабочая неделя начнется с ливня

В понедельник, 8 апреля, в Петербург придут дожди. Погода еще больше испортится к вечеру — МЧС по Санкт-Петербургу и области предупреждает горожан о ливнях.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», понедельник выдастся облачным и дождливым — небольшая морось начнется утром и к вечеру превратится в ливень. Порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов выше нуля, днем прогреется до +11.

К середине недели в городе сохранится умеренное понижение температуры — в четверг столбик термометра не поднимется выше 4 градусов, а ночью возможны незначительные заморозки — до -1 градуса. Солнце вернется в город на выходных.

При ливнях МЧС просит петербуржцев по возможности оставаться в помещении, при выходе на улицу не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Что касается Ленинградской области, синоптики прогнозируют не только дождь, но и снег — на дорогах ожидается гололедица, поэтому автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.