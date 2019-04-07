Для декора павильона Витебского вокзала воссоздали кованую императорскую корону и старейший фонарь
Масштабная реконструкция старейшего вокзала Петербурга продолжается. Для декора Императорского павильона Витебского вокзала воссоздали кованую императорскую корону и первый фонарь, который украшал убранство места прибытия царских поездов.
Восстановление исторических элементов декора проводилось по материалам и фотодокументам Санкт-Петербургского архива петербургскими мастерами по художественной ковке Антоном Сизиковым, Сергеем Селицким, Кузьмой Одинцовым и Антоном Сергеевым. Воссоздаваемые детали рисовались вручную в масштабе и затем моделировались в мягком материале, чтобы кузнец художественной ковки лучше понимал форму детали и постарался максимально точно приблизиться к аутентичности и авторскому исполнению.
Сейчас оба элемента — первый фонарь и Императорская корона — откованы и обработаны. Корона подготовлена к золочению, а ее кованая сетка будет инкрустирована хрусталем, а фонарь послужил прототипом для воссоздания других таких же деталей. Всеми работами занималась творческой мастерской Геннадия Вьюнова «Стэк», специализирующаяся на художественной ковке и реставрации.
Императорский павильон представляет собой отдельно стоящее здание, которое проектировалось как особо охраняемое место прибытий и отправлений царских поездов, а также для встреч важных представителей и глав других государств. Фасады здания выполнены в стиле французского ренессанса, богато украшены лепным и кованым декором. Художественную ковку выполняла мастерская известного мастера А. Ф. Энгельсона. Императорский павильон сильно пострадал после событий 1917 и в годы блокады Ленинграда. В настоящий момент идет полная реставрация с воссозданием исторических высокохудожественных архитектурных деталей.
Напомним, в октябре 2018 года в здании Витебского вокзала закончился первый этап реставрации — обновлены фасады, частично восстановлены интерьеры. Витебский — старейший железнодорожный вокзал в России. Движение на этом участке было торжественно открыто 30 октября 1837 года. Современный вокзал был возведен в 1904 году в стиле раннего модерна. Металлоконструкции больше не скрывались за штукатуркой, объемы проектировались, исходя из назначения. Витебский хвалили за эффективное распределение пассажиропотоков, заимствованное из опыта европейских вокзалов.
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