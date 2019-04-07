Для декора павильона Витебского вокзала воссоздали кованую императорскую корону и старейший фонарь

Восстановление исторических элементов декора проводилось по материалам и фотодокументам Санкт-Петербургского архива петербургскими мастерами по художественной ковке Антоном Сизиковым, Сергеем Селицким, Кузьмой Одинцовым и Антоном Сергеевым. Воссоздаваемые детали рисовались вручную в масштабе и затем моделировались в мягком материале, чтобы кузнец художественной ковки лучше понимал форму детали и постарался максимально точно приблизиться к аутентичности и авторскому исполнению.

Сейчас оба элемента — первый фонарь и Императорская корона — откованы и обработаны. Корона подготовлена к золочению, а ее кованая сетка будет инкрустирована хрусталем, а фонарь послужил прототипом для воссоздания других таких же деталей. Всеми работами занималась творческой мастерской Геннадия Вьюнова «Стэк», специализирующаяся на художественной ковке и реставрации.