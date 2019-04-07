Стал известен график разводки мостов Петербурга в сезон навигации-2019

10 апреля в Петербурге откроется сезон навигации. Технологические разводки мостов начались еще 12 марта . В преднавигационный период мосты развели более 50 раз. Пробные разводки проводят для профилактики и проверки готовности мостов к навигационному периоду.

Володарский — с 2:00 до 3:45, с 4:15 до 5:45

Александра Невского — с 2:20 до 5:10

Большеохтинский — с 2:00 до 5:00

Литейный — с 1:40 до 4:45

Троицкий — с 1:20 до 4:50

Дворцовый — с 1:10 до 2:50, с 3:10 до 4:55

Благовещенский — с 1:25 до 2:45, с 3:10 до 5:00

Биржевой — с 2:00 до 2:55, с 3:55 до 4:55

Тучков — с 2:00 до 2:55, с 3:35 до 4:55

Сампсониевский, Кантемировский и Гренадерский мосты разводят с 01:30 до 04:30 по предварительной заявке за двое суток. На рукавах Невы разведения стоит ждать позднее – 20 апреля.

Как правило, длительность навигационного сезона напрямую зависит от погоды. Обычно сезон навигации стартует в апреле — когда реки освобождаются ото льда. Так, в прошлом году водный транспорт получил разрешение на перемещение по водным путям 20 апреля, а городские причалы общего пользования были введены в эксплуатацию 25 апреля.

Напомним, период навигации в Петербурге официально завершился 30 ноября 2018 года. По данным комитета по транспорту, за сезон в Петербурге совершили почти 25 тысяч швартовок водного транспорта, проработало 18 городских причалов, большинство из которых расположены в исторической части для удобства туристов. Всего в Петербурге работает 9 регулярных маршрутов водного транспорта.