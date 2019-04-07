«Космос нас ждет»: Заневскому парку предложили вернуть имя Терешковой и разбить в нем Аллею космонавтов

С соответствующим предложением жители Малой Охты обратились к врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Чиновник поддержал идею и уверен — парк может стать «визитной карточкой» района, но для этого необходимо провести его комплексную реконструкцию. Так, в срок до 15 ноября должен быть подготовлен проект реконструкции парка — он включает новую садовую мебель, детское игровое оборудование, спортивные площадки для подростков, восстановление освещения, создание Аллеи космонавтов с использованием современных артобъектов.

Проект реконструкции парка, который станет космическим, Беглов предложил обсудить с самой Терешковой — для этого необходимо организовать с ней специальную встречу. «Мы много делаем для приведения в порядок парков и дворов. На благоустройство в этом году выделено 4 млрд. рублей. Такие общественные пространства, прежде всего, должны быть комфортными и безопасными. Поэтому все парки и дворы мы обеспечим видеокамерами, удобными скамейками с вай-фаем и возможностью зарядить телефон», — подчеркнул Беглов.

Заневский парк был разбит в 1973 году по проекту архитектора Олега Башинского. Имя Валентины Терешковой он получил в 1998 году, а в 2007 был переименован в Заневский. Сегодня это одно из немногих мест в квартале Малой Охты, где можно заниматься скандинавской ходьбой, гулять пожилым людям и семьям с детьми.

Валентина Терешкова — единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку и 10-ый космонавт мира. Свой полет Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. Старт произошел на Байконуре не с «гагаринской» площадки, а с дублирующей. В день полета Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов — о том, что происходит на самом деле, они узнали из новостей по радио.