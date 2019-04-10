UPD: Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

UPD: 10 апреля Совет Федерации принял закон о запрете размещать хостелы в жилых помещениях.

Парламент выбрал дату вступления в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах — 1 октября 2019 года. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Закон допускает использование нежилых помещений многоквартирных домов для предпринимательской деятельности. Это возможно, если собственники придут к соответствующему решению на собрании. Кроме того, помещение должно быть оснащено индивидуальными приборами учета.

Напомним, что депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не смогли согласовать срок вступления в силу закона о хостелах на заседании согласительной комиссии 27 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Планировалось, что вступление закона в силу отложат до 1 января 2020 года или хотя бы до 1 октября 2019-го, однако Госдума настаивает на сроке до 1 июля 2019 года. Стороны не смогли найти общее решение.

Чем новый закон обернется, объясняет владелец лучшего хостела Петербурга.