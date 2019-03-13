Музей-квартира Римского-Корсакова открывается после реставрации. Там даже восстановили оригинальный рисунок паркета

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. В честь праздника 18 марта музей-квартира Римского-Корсакова откроется после реставрации.

Не смотря на то, что капитальный ремонт — процесс довольно опасный для исторических помещений, в квартире сохранились все детали уникальных интерьеров. Кроме того, здесь восстановлен рисунок паркета, который был в квартире еще при жизни композитора.

Как сообщили в пресс-службе музея-квартиры, возобновляет работу мультимедийный проект — каждый посетитель сможет стать дирижером, знатоком оркестра, диджеем-аранжировщиком и даже обладателем «цветного слуха» на 5 минут.

Презентация начнется в 14:00.

18-21 марта будет проходить Международная научная конференция «Римский-Корсаков – 175. Год за годом». А ее участниками станут более 40 ученых из России, Европы, США и Австралии.

В рамках параллельной программы выступят солисты оперных театров России и именитые музыканты. Среди участников – Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова, солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской академической филармонии.

Мероприятия будут проходить до 23 марта.

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