В Ленинградском зоопарке родились кенгурята. На момент рождения они весили всего по одному грамму
Еще в октябре-декабре в Ленинградском зоопарке в семье кенгуру родились детеныши. Рассказать о них работники зоопарка решились только сейчас.
На момент рождения каждый из них весил всего один грамм. В зоопарке поделились, что размер кенгурят был не больше горошины. Они сразу перебрались в мамины сумки, где живут и подрастают по сей день.
Самый старший из детенышей недавно начал вылезать из маминой сумки и исследовать территорию самостоятельно.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что первый спасенный в 2019 году тюлень сейчас живет в фонде друзей балтийской нерпы. Сообщество опубликовало видео с животным, в подписи к которому рассказало о том, что зверек еще не перелинял.
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