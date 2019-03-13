В Ленинградском зоопарке родились кенгурята. На момент рождения они весили всего по одному грамму

Еще в октябре-декабре в Ленинградском зоопарке в семье кенгуру родились детеныши. Рассказать о них работники зоопарка решились только сейчас.

На момент рождения каждый из них весил всего один грамм. В зоопарке поделились, что размер кенгурят был не больше горошины. Они сразу перебрались в мамины сумки, где живут и подрастают по сей день.