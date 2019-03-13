Петербургские писатели назвали закон об оскорблении власти и блокировке новостей прямой цензурой

Члены объединений Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб высказались о принятых Госдумой законах о фейковых новостях и об оскорблении власти. Они считают это открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры.

Писатели сослались на 29 статью Конституции России, в которой говорится, что «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них… Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается…».

Они указали, что законы позволят чиновникам по собственному усмотрению без решения суда «под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете».

Под открытым письмом подписалось более 20 членов Ассоциации «Свободное слово» и «ПЭН-Москва». Среди них — Лев Рубинштейн, Денис Драгунский, Яков Гордин, Лев Оборин, Людмила Улицкая, Сергей Пархоменко, Константин Азадовский, Борис Вишневский и другие.

Напомним, что на сайте Думы была проведена трансляция, во время которой Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о фейковых новостях. За документ проголосовали 322 депутата, 78 выступили против.