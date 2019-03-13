В Петербурге на Марсовом поле здание казарм эпохи классицизма перестроят в отель за 5 млрд рублей

На международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM 2019 во Франции Смольный и банк «Санкт-Петербург» подписали соглашение о том, что здание казарм Павловского лейб-гвардии полка, расположенное на Марсовом поле в Петербурге, перестроят в отель стоимостью не менее 5 млрд рублей.

ТАСС сообщают, что корпус приспособят для современного использования. Инвестор должен будет провести реставрацию исторического здания и наполнить комплекс современными инженерными системами. В итоге там откроется полносервисная гостиница высокого ценового сегмента под управлением международного оператора.

Планируется, что проект реализуют до 2023 года.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что историческое здание в Петербурге покрасили ярко-голубым цветом. Косметическому ремонту подвергся Дом меблированных комнат Ф. Ф. Теодориди на Малом проспекте Васильевского острова, 38-40. В нескольких местах здание выкрашено в ярко-синий цвет.