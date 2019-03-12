Задержан мужчина, подозреваемый в распространении сообщений о минировании в Петербурге

Полиция задержала на Московском вокзале жителя Республики Башкортостан, который, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, подозревается в распространении ложных сообщений о минировании домов в Петербурге и Казани.

Он позвонил в службу 112 седьмого марта и сообщил, что 18 домов на территории Петербурга и Казани заминировали. Центр по противодействию экстремизму провел оперативно-разыскные мероприятия и задержал 31-летнего мужчину.

Он оказался ранее судим. По статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Феврале в Петербурге практически каждый день поступали сообщения о минированиях.