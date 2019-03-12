«Устойчивого перехода на хорошую погоду пока не видно» — синоптик рассказал о прогнозах на ближайшее время

Уже совсем скоро в Петербурге наступит плюсовая температура — после пятницы, 15 марта. Об этом рассказал «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов.

Однако устойчивый переход на хорошую погоду пока не ожидается. По словам синоптика, температура станет постоянно плюсовой в третьей декаде марта: в этот период ожидают около +10 градусов.

По данным Gismeteo, в пятницу температура воздуха достигнет +4 градусов и продержится выше нуля до понедельника.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что сосули снова атаковали петербуржцев — в ночь на 9 марта одна из представительниц опасной ледовой династии упала на голову прохожей в центре Петербурга. Последствия для девушки могли быть серьезными — ее спасла шапка.