В ФСБ придумали, как избавиться от рассылки ложных сообщений о минированиях

ФСБ решила, как остановить волну ложных сообщений о минировании. Она составила список из сорока адресов, с которых отправлялись анонимки, и потребовала у операторов связи прекратить пересылку поступающих с них писем.

Она требует операторов связи поставить заглушку на перечисленные ящики независимо от используемого домена.

«Фонтанка» сообщает, что у спецслужбы есть еще одно требование — заблокировать всю корреспонденцию, которая уходит с ящиков, зарегистрированных на защищенных почтовых сервисах protomnmail.com и mailfence.com. Ими террористы тоже пользовались.

Ущерб от массовых эвакуаций в январе составил составил 500 млн рублей. Напомним, что сообщения о минированиях в школах, торговых центрах и административных зданиях рассылались практически ежедневно.