В ФСБ придумали, как избавиться от рассылки ложных сообщений о минированиях
ФСБ решила, как остановить волну ложных сообщений о минировании. Она составила список из сорока адресов, с которых отправлялись анонимки, и потребовала у операторов связи прекратить пересылку поступающих с них писем.
Она требует операторов связи поставить заглушку на перечисленные ящики независимо от используемого домена.
«Фонтанка» сообщает, что у спецслужбы есть еще одно требование — заблокировать всю корреспонденцию, которая уходит с ящиков, зарегистрированных на защищенных почтовых сервисах protomnmail.com и mailfence.com. Ими террористы тоже пользовались.
Ущерб от массовых эвакуаций в январе составил составил 500 млн рублей. Напомним, что сообщения о минированиях в школах, торговых центрах и административных зданиях рассылались практически ежедневно.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.