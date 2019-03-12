Как горожане могут сами изменить свой город: 4 истории успеха

Чтобы сделать город лучше, не обязательно становиться депутатом или иметь много свободного времени. «Собака.ru» вспоминает четыре истории успеха — как обычные горожане добились установки исторически достоверных табличек на мостах, введения раздельного сбора в школах и появления урн и лавочек на улицах.

Петербуржцы не в первый раз берут инициативу в свои руки и делают город лучше. Например, художник Юрий Осинин еще в 2015 году заметил, что «Мостотрест» на место исторических табличек на мостах устанавливает некачественные жестяные с клеящейся пленкой. Тогда он изготовил в своей мастерской новую керамическую – такую, что от исторической не отличишь. Таким образом он собирался обратить внимание на проблему, но чиновники никак не отреагировали на событие. В 2018-м терпение Юрия кончилось и он просто снял «Мостотрестовские» вывески и установил еще 25 собственных. После публикации большого материала на сайте sobaka.ru и победы в номинации «Выбор города» на премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» город все же связался с художником и теперь он официально делает таблички для всех городских мостов.

Простые петербуржцы создали и инициативную группу «Друзья Карповки», чтобы превратить набережную в приятное для прогулок и развлечений место. Они не только составили план благоустройства и предоставили его администрации, но и установили большую (и очень красивую!) скамейку в форме рыбы, которая стала символом обновления этой территории. Город выделил на набережную 63 млн – первый этап работ завершится уже в сентябре этого года.

Сами разработали план и инициировали благоустройство одной из самых красивых набережных в городе

Проект «ОпTEAMисты»

Помогает петербуржцам устанавливать лавочки, урны и клумбы

В Петербурге запустился проект «ОпTEAMисты», с помощью которого можно выбрать, где установить новую скамейку, клумбу или урну. Для начала необходимо зарегистрироваться и подтвердить свой возраст на сайте – это делается при помощи обычного фото.

После того, как регистрация окончена, можно приступить к голосованию. Сейчас на карте проекта есть 21 инициатива, по две в каждом районе города (а у станции метро «Московская» целых три). Вы можете выбрать, что вам кажется более необходимым в данном месте: например, урна или новая скамейка в Александровском саду? Когда выбор сделан, нужно кликнуть на объект – как только он наберет необходимое количество голосов, команда «ОпTEAMисты» реализует инициативу так быстро, как это возможно.

Чтобы поддержать благоустройство, вам необходимы голоса – их проект выдает за регулярное посещение сайта и приглашения друзей.

Так как авторы инициативы – компания Philip Morris, в голосовании могут участвовать только совершеннолетние потребители табака.