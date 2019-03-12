Видео: спасенный в Гакково маленький тюлень передает привет (это слишком мило)

Первый спасенный в 2019 году тюлень сейчас живет в фонде друзей балтийской нерпы. Сообщество опубликовало видео с животным, в подписи к которому рассказало о том, что зверек еще не перелинял.

Тюлень живет на полотенцах и питается смесью пять раз в день.