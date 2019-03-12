Видео: спасенный в Гакково маленький тюлень передает привет (это слишком мило)
Первый спасенный в 2019 году тюлень сейчас живет в фонде друзей балтийской нерпы. Сообщество опубликовало видео с животным, в подписи к которому рассказало о том, что зверек еще не перелинял.
Тюлень живет на полотенцах и питается смесью пять раз в день.
Напомним, что животное нашел 6 марта житель деревни Гакково Кингисеппского района Ленинградской области. Спасенное животное осмотрели и выяснили, что это самка серого тюленя, возрастом около 3-4 дней. Зверек еще не успел обрасти жиром — ее вес всего 13,5 килограммов вместо необходимых для начала самостоятельной жизни 40.
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