18+

Видео: спасенный в Гакково маленький тюлень передает привет (это слишком мило)

Первый спасенный в 2019 году тюлень сейчас живет в фонде друзей балтийской нерпы. Сообщество опубликовало видео с животным, в подписи к которому рассказало о том, что зверек еще не перелинял.

Тюлень живет на полотенцах и питается смесью пять раз в день. 

Напомним, что животное нашел 6 марта житель деревни Гакково Кингисеппского района Ленинградской области. Спасенное животное осмотрели и выяснили, что это самка серого тюленя, возрастом около 3-4 дней. Зверек еще не успел обрасти жиром — ее вес всего 13,5 килограммов вместо необходимых для начала самостоятельной жизни 40. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также