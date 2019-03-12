Граждане предпенсионного возраста получат право на алименты (даже с бывших супругов)

Госдума в третьем чтении приняла закон, дающий право гражданам предпенсионного возраста приобрести право на алименты по нетрудоспособности. Это будет касаться женщин, достигших 55 лет и мужчин — 60 лет.Изменения вносятся в статью 169 СК РФ.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников поясняет, что нетрудоспособность является основанием для возникновения права на получение алиментов.

Как сообщает Duma.gov, теперь дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Такое право распространяется даже на бывших супругов: можно будет получить алименты от кого, с кем уже находишься в разводе: «Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака».

Такое право имеют и нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. За него проголосовали 332 депутата, 83 высказались против.