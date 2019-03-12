Вместо аэроэкспресса построят метро до Пулково и «Южного»

«Старт Девелопмент» предложил городу построить по концессии метро до Пулково и города-спутника «Южный». Делать это будут как Восточный скоростной диаметр.

Как сообщает «Фонтанка», в Смольном обсуждается это предложение. Если его примут, у города появится до восьми восьми новых станций и новые обязательства перед концессионером.

Захар Смушкин подтвердил, что 160 млрд рублей будет стоить строительство семи-восьми станций. По мнению бизнесмена, окончательное решение может быть принято уже после выборов, хотя обсчитать рентабельность хорошо бы до сентября.

Напомним, что 10 марта Александр Беглов высказался против аэроэкспресса — это слишком дорогой вид транспорта для Петербурга.