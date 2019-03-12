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«ДА — котикам, НЕТ — наркотикам»: петербуржец начал закрашивать рекламу наркотиков изображениями котов

В Петербурге активист Петр Левин запустил акцию «ДА — котикам, НЕТ — наркотикам». Она заключается в том, что молодой человек находит рекламу наркотиков на стенах города и перекрывает ее с помощью трафарета —  котика.

 

В своей группе во «ВКонтакте» он объясняет, для чего это нужно: «Петербург захлестнула волна трафаретной рекламы наркотических средств! При подаче заявок на закраску через портал Наш Санкт-Петербург или службу 004 - проходит много времени до закраски, иногда недели, а сама закраска осуществляется не в цвет фасада. Но выход есть — перед подачей заявки закрашивать такую рекламу милыми котиками и требовать от коммунальных служб соблюдения нормативов по окраске!»

 

Ранее «Собака.ru» сообщала, что жители Петербурга взялись за очистку фасадов. Активисты самостоятельно закрасили рекламу наркотиков. «У нас было 2 литра краски, пара кисточек, час свободного времени выходного дня и желание избавиться от рекламы продажи наркотиков. Мы убедились, что ноша дворников тяжела», — рассказали активисты.


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