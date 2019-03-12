«ДА — котикам, НЕТ — наркотикам»: петербуржец начал закрашивать рекламу наркотиков изображениями котов

В Петербурге активист Петр Левин запустил акцию «ДА — котикам, НЕТ — наркотикам». Она заключается в том, что молодой человек находит рекламу наркотиков на стенах города и перекрывает ее с помощью трафарета — котика.

В своей группе во «ВКонтакте» он объясняет, для чего это нужно: «Петербург захлестнула волна трафаретной рекламы наркотических средств! При подаче заявок на закраску через портал Наш Санкт-Петербург или службу 004 - проходит много времени до закраски, иногда недели, а сама закраска осуществляется не в цвет фасада. Но выход есть — перед подачей заявки закрашивать такую рекламу милыми котиками и требовать от коммунальных служб соблюдения нормативов по окраске!»