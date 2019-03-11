Совет по правам человека просит сенаторов отменить закон о фейковых новостях

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал законопроекты о внесудебной блокировке интернет-ресурсов за фейковые новости и штрафах за «явное неуважение к властям».

Правозащитники недовольны дискриминацией владельцев незарегистрированных как СМИ сетевых ресурсов, которые будут обязаны удалять «недостоверную информацию» незамедлительно, в то время как зарегистрированным медиа будут даны 24 часа на удаление спорного контента.

В законопроекте оказалось множество нюансов, вызывающих вопросы. Так, например, текст экспертного заключения СПЧ гласит: «Произвольное признание судом факта заведомой недостоверности информации приведет к тому, что суд должен будет вторгаться в такие далекие от права вопросы, как вера и доверие. Это неминуемо приведет к нарушению конституционных прав граждан на свободу получения и распространения информации, на свободу слова, свободу мнений и свободу массовой информации».

Это касается и выражения явного неуважения в неприличной форме. Эксперты отмечают, что это понятие можно интерпретировать предельно широко.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал Совету Федерации отклонить законопроекты в представленном виде и направить их на доработку «в рамках Согласительной комиссии».

Однако, как сообщает ТАСС, автор законопроектов сенатор Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации одобрит эти инициативы уже в среду, 13 марта.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Госдума одобрила законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете и увеличила штрафы в несколько раз.