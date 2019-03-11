Михаил Шац возвращается на СТС

Создатель, ведущий и участник шоу «Слава богу, ты пришел!» Михаил Шац станет ведущим новой развлекательной программы на СТС «Дело было вечером». Длиться она будет 45 минут.

Как сообщает пресс-служба канала, в каждом выпуске «Дело было вечером» встретятся две команды звёзд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участники превратятся в таксистов, соберут «звезду» по частям, угадают песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют в других неожиданных конкурсах. В финале каждого выпуска капитан команды победителей выберет одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз — 500 000 рублей. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звёздный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд. За музыкальное сопровождение нового проекта отвечает группа JUKEBOX TRIO.

Это будет первая телевизионная передача, ведущим которой станет Михаил Шац после своего телевизионного перерыва. В интервью «Собаке.ru» ведущий рассказал о том, что пробовал себя в роли стендап-комика в шоу «Шац и мат».