Видео: по Невскому на крыше авто прокатились оголившиеся горожане

«Раскачали Невский» — с такой подписью в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видео, на котором по центру города едет машина с раздетыми молодыми людьми. Участники видео позаботились о том, чтобы их было хорошо видно и забрались на крышу автомобиля.