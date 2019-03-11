Видео: по Невскому на крыше авто прокатились оголившиеся горожане
«Раскачали Невский» — с такой подписью в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видео, на котором по центру города едет машина с раздетыми молодыми людьми. Участники видео позаботились о том, чтобы их было хорошо видно и забрались на крышу автомобиля.
Максим, участник ролика, объяснил в комментариях действия компании: «Мы делаем подобные видео, это наш контент».
Ранее «Собака.ru» опубликовала видео, на котором российские летчики из авиационной группы высшего пилотажа «Русь», совместно с семикратной чемпионкой мира по пилотажному спорту Светланой Капаниной, провели показательные выступления — авиашоу стало поздравлением с выходом премьеры супергеройского фильма «Капитан Марвел» от студии Marvel.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.