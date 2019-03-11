Горожане требуют убрать с улиц аниматоров

На сайте Change.org появилась петиция против аниматоров в центре города, которые вымогают деньги за фотографию с ними. Подписали документ две тысячи человек.

«Ростовые куклы, эксплуатирующие образы известных мультперсонажей и «живые статуи» хватают людей за одежду, преграждают им путь и навязчиво предлагают прохожим сфотографироваться с ними, а то и сами лезут в кадр, когда человек фотографирует достопримечательности» - указано в петиции.

Кроме того, петербуржцы делают акцент на том, что аниматоры не подчиняются никаким законам. У них нет ни разрешения на работу, ни прайс-листа. За фотографию они требуют 300-500 рублей.

Петицию адресовали администрации Петербурга, врио губернатора Александру Беглову, МВД и СК.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге собирали подписи к петиции против проведения военного парада на Дворцовой площади в день 75-й годовщины снятия блокады, 27 января. Петиция была направлена врио губернатора Петербурга Александру Беглову.