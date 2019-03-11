Первый развод мостов состоится в ночь с 11 на 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта в Петербурге стартует технологическая разводка мостов. Об этом сообщили на сайте «Мостотрест».

Первым разведенным мостом за 2019 год станет Володарский. Он будет закрыт для проезда с 2:00 до 5:45. Далее, вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов по Неве и Малой Неве. По другим рукавам Невы — до 20 апреля – до даты начала навигации по ним.

Всего мосты будут разведены более 50 раз.

Ранее «Собака.ru » сообщала, что в Петербурге 30 ноября официально завершился период навигации. В городе прекратили разводку мостов до 10 апреля (на руках Невы — до 20 апреля), однако после этой даты возможны единичные случаи разводки мостов для пропуска некоторых судов.