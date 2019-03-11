Беглов высказался против аэроэкспресса — это слишком дорогой вид транспорта для Петербурга

Александр Беглов, врио губернатора Петербурга, на встрече с оппозиционными депутатами ЗакСа 10 марта поделился мыслями о перспективе строительства аэроэкспресса до Пулково. Как сообщил депутат Алексей Ковалев «Фонтанке», Беглов отметил, что это слишком дорогой для бюджета проект — на него планировалось выделить 10 млрд рублей.

На его взгляд, перспективнее развивать транспортное сообщение до районов жилой застройки, а Пулково в нем может быть лишь транзитной точкой.

Так же, по словам депутата, Александр Беглов пообещал пустить до аэропорта Пулково дополнительные шаттлы.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что до аэропорта Пулково помимо аэроэкспресса хотят пустить трамваи.