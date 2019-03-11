Утро начинается не с кофе: канатоходец перешёл Пушкинскую по воздуху

Максим Кагин, канатоходец из команды Flowbalance прогулялся по натянутой стропе в центре Петербурга 11 марта около 8 часов утра. В качестве униформы он выбрал костюм английского королевского гвардейца.

Для трюка он выбрал дома №17 и №20 по Пушкинской улице. Как рассказал «Фонтанке» Максим, для прохода он выбрал костюм королевского гвардейца, чтобы поддержать выход фильма «Брексит» Тоби Хайнса с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.