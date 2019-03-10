Ветер сорвал часть кровли дома на Лермонтовском проспекте — жителям пришлось проводить ремонт самостоятельно

Жители дома на Лермонтовском проспекте, 35 в Петербурге сегодня примерили на себя профессию кровельщика. Собственными руками они спасали от протечек верхние этажи здания — ветер сорвал часть кровли.

Петербуржцы обратились с проблемой в аварийную службу города, на горячую линию жилищного комитета, а также оставили заявку на ремонт на сайте «Наш Санкт-Петербург». Однако ответа не последовало — вероятно, всему виной график работы служб в выходной день. Собственники квартиры, оказавшиеся прямо под «дырой» в кровле, самостоятельно взялись за инструменты и устранили последствия проделки ветров.

«Кровля пролетела по двору, задела припаркованный автомобиль и, врезавшись в стену, улеглась на землю. Чудом не пострадали люди, собиравшиеся выходить из парадной. В результате часть крыши осталась полностью раскрытой», — рассказала «Фонтанке» жительница дома Светлана.

Также сообщается, что ранее дом №35 по Лермонтовскому проспекту обслуживал ЖКС № 1 Адмиралтейского района — однако с февраля квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг жильцам дома перестали приходить, а в парадной появилось объявление о смене управляющей организации на ТСЖ. На аварийные сообщения о случившемся в товариществе также не ответили.

Напомним, в начале февраля более тысячи петербуржцев сообщили о протекающих крышах в своих домах — жалобы на опасное состояние кровли массово поступали в аварийные службы города. В ЖКХ объясняли — всему виной снегопады и усиленная уборка крыш — и напоминали, что в 2010 и 2011-ом ситуация с протекающими крышами была гораздо хуже. О риске прихода в Петербург штормовых ветров синоптики сообщали еще 8 марта. На следующий день на город обрушилась непогода — петербургский аэропорт Пулково приостановил свою работу, а городскую дамбу пришлось закрыть еще утром из-за усилившегося ветра и неблагоприятных прогнозов о возможном подъеме уровня воды до опасных значений. А еще штормовой ветер разбросал тюленят по льду Финского залива — активисты просят всех, кто прогуливается или работает на берегу, посматривать в сторону моря.