КГИОП через суд потребует дирекцию вуза восстановить обрушившийся корпус ИТМО

Петроградский районный сод назначил к рассмотрению иск КГИОПа, направленный Национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) — комитет в судебном порядке требует дирекцию вуза восстановить обрушившийся 16 февраля корпус на улице Ломоносова, 9. На проведение работ отвели два с половиной года.

10 апреля Петроградский районный суд начнет рассмотрение иска КГИОП, который требует обязать дирекцию ИТМО восстановить обрушившееся здание не позднее, чем за два с половиной года. Об этом сообщает «Коммерсантъ». С 2014 года в здании, признанном памятником архитектуры, велась фрагментарная реконструкция с целью «развития инфраструктуры для широкомасштабного международного сотрудничества». Всего известно об около 160 закупок для ремонтных работ на сумму в 500 млн рублей. 50 подрядов из 160 были реализованы в охраняемом КГИОПом здании, где впоследствии рухнули конструкции. Под обрушение попали химико-биологический кластер с 12 лабораториями, блоки нанотехнологий, материаловедения, физико-технический факультет, потеря оборудования предварительно оценивается в 70 млн рублей. В документациях по реставрации объекта говорится, что все работы по реконструкции не были согласованы с комитетом, а также проводились без полного технического обследования.