КГИОП через суд потребует дирекцию вуза восстановить обрушившийся корпус ИТМО
Петроградский районный сод назначил к рассмотрению иск КГИОПа, направленный Национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) — комитет в судебном порядке требует дирекцию вуза восстановить обрушившийся 16 февраля корпус на улице Ломоносова, 9. На проведение работ отвели два с половиной года.
10 апреля Петроградский районный суд начнет рассмотрение иска КГИОП, который требует обязать дирекцию ИТМО восстановить обрушившееся здание не позднее, чем за два с половиной года. Об этом сообщает «Коммерсантъ». С 2014 года в здании, признанном памятником архитектуры, велась фрагментарная реконструкция с целью «развития инфраструктуры для широкомасштабного международного сотрудничества». Всего известно об около 160 закупок для ремонтных работ на сумму в 500 млн рублей.
50 подрядов из 160 были реализованы в охраняемом КГИОПом здании, где впоследствии рухнули конструкции. Под обрушение попали химико-биологический кластер с 12 лабораториями, блоки нанотехнологий, материаловедения, физико-технический факультет, потеря оборудования предварительно оценивается в 70 млн рублей. В документациях по реставрации объекта говорится, что все работы по реконструкции не были согласованы с комитетом, а также проводились без полного технического обследования.
По данным издания, причиной обрушения мог быть аварийный простенок — его оставили без подкрепляющей перегородки, превратив в колонну, которая стала несущей и держала своды потолка. Ее заметили 21 января, 1 февраля уже приступили к подготовительным работам по реставрации. Об укреплении рабочие говорили за сутки до обрушения — 15 февраля. Подрядчики также сообщили, что весь процесс обрушения занял 15 минут — прораб компании-реставратора успел предупредить рабочих и людей, находящихся в здании, о происходящем.
Сообщается, что в настоящий момент руководство ИТМО утвердило план по ликвидации последствий обрушения — университет из собственных средств оплатит разбор завалов и укрепление конструкций, чем занимается МЧС. Вуз намерен обратиться в Миноборнауки, чтобы компенсировать траты на ремонт и возмещение ущерба.
Напомним, около 17:20 в корпусе пятиэтажного здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, 9 произошло обрушение крыши. Кровля, падая, снесла перекрытия четвертого, третьего и второго этажей, проломив перекрытие первого. Первоначально сообщалось о нахождении в здании обучающихся — по предварительной информации, в этот момент в корпусе учебного учреждения проходили занятия. Также сообщалось о 20 возможно пострадавших, оказавшихся забаррикадированными внутри помещения. Однако к 19:00 ГУ МЧС по Петербургу эту информацию опровергло и сообщило — эвакуирован 81 человек, пострадавших нет.
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