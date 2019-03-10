Снова сосули: петербурженку госпитализировали с раной в 12 сантиметров из-за упавшего на нее льда

Сосули снова атаковали петербуржцев — в ночь на 9 марта одна из представительниц опасной ледовой династии упала на голову прохожей в центре Петербурга. Последствия для девушки могли быть серьезными — ее спасла шапка (мама была права!)

Пострадавшая от сосули — петербургская сценаристка Мария. Ночью она вышла за кофе, когда с дома №3 по Большой Конюшенной улице на нее упала сосуля. Мимо проходили молодые люди — они вызвали девушке скорую, которая увезла пострадавшую в Мариинскую больницу.

«Фонтанка» сообщает, что упавший с крыши дома лед оставил на голове девушки рану длиной в 12 сантиметров, а врачи диагностировали у 33-летней петербурженки сотрясение головного мозга. Для девушки последствия могли быть более серьезными — от них ее спасла шапка. После того, как медики зашили рану, Марию отпустили домой.

Происшествия было подтверждено администрацией Центрального района, однако они отметили, что дом №3 по Большой Конюшенной улице обслуживает Товарищество собственников жилья (ТСЖ). Чиновники также пообещали осмотреть кровлю на наличие остатков льда.

Напомним, 5 февраля на Аптекарском проспекте в Петроградском районе Петербурга на группу людей рухнула глыба льда. Один молодой человек, студент пятого курса в этом университете, погиб на месте. 4 марта с крыши здания на Думской улице упала глыба льда на 27-летнюю женщину. Еще в Петербурге объяснили, чем сосули отличаются от сосулек — проверьте, знаете ли вы все тонкости названий, чтобы быть начеку.