Штормовой ветер разбросал тюленят по льду Финского залива

Штормовой ветер, обрушившийся на Петербург в субботу, 9 марта, вызвал не только коллапс в небе над городом, но и навредил тюленям, обитающим в акватории Финского залива. Сильные порывы ветра поломали лед, который начал дрифтовать — это могло стать причиной разлучения кольчатой нерпы со своим потомством.

Шторм создал многометровые валы из торосов — ледяных глыб, образовавшихся при сжатии льдов — потерявшимся тюленям, которые решал ползти в сторону берега, их не преодолеть, а шанс встретить человека на своем пути очень малы. Биологи также опасаются, что на дрейфующих льдинах, оторвавшихся от берега, могут быть новорожденные тюленята.

«Сегодняшняя буря на Финском заливе добавила проблем тем тюленям, которые уже принесли потомство. Поломало очень много льда и на унесенных ветром и волнами льдинах наверняка оказались недавно родившиеся щенки. Предугадать, где найдутся потеряшки, сейчас очень сложно», — сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы. Активисты говорят, что специально искать малышей также не получится — поисковые операции можно проводить только с берега, не выходя на лед, а встретить их случайно практически невозможно. «Почти всех тюленей находили люди, которые их не искали, а встретили совершенно случайно», — добавляют они.

Обнаружить потеряшек с помощью дронов и гексакоптеров также не предоставляется возможным — белых тюленей на льду не видно, а шум, производимый техникой, может напугать кормящую самку, «у которой и так после всех приключений нервишки не очень». Активисты просят всех, кто прогуливается или работает на берегу, посматривать в сторону моря — «вдруг увидите какое-нибудь странное шевеление, пикирующих ворон или услышите крики». Сообщить о находке можно по номеру 699-23-99.