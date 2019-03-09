Штормовые ветра покидают Петербург — синоптики прогнозируют дождливое начало недели

Штормовые ветра покидают Петербург — эксперты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещают, что непогода утихнет к вечеру, а завтра, 10 марта, неблагоприятных погодных условий не ожидается. Однако синоптики прогнозируют дождливое начало недели.

В понедельник ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем — дождь. Ветер тоже придет в норму — метеорологи прогнозируют южный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 4 градусов выше нуля. На дорогах местами гололедица. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями.

Виновник метеорологического коллапса — приход атмосферного фронта с Балтийского региона в Санкт-Петербург. В Гидрометцентре России сообщают, что он покинет город к 17:00. Однако непогода привела к серьезным последствиям — петербургский аэропорт Пулково приостановил свою работу, а городскую дамбу пришлось закрывать еще утром из-за усилившегося ветра и неблагоприятных прогнозов о возможном подъеме уровня воды до опасных значений.

«Ленэнерго» также перешли в режим повышенной готовности — энергетики ввели дополнительные дежурства персонала, проверили готовность спецтехники и аварийного запаса. На оперативном дежурстве находится 171 бригада, оснащенная 185 единицами специальной техники. А МЧС даже пришлось проводить масштабные спасательные операции — штормовой ветер и метель не испугали многих рыбаков-подледников, которые решили посвятить несколько часов любимому хобби, и несколько десятков человек оказалось в опасном положении на льду Финского залива. По данным на 16:00 9 марта, спасательные подразделения 8 раз привлекались для оказания помощи рыбакам.

Пока город сотрясает погодное ненастье, напомним — стало известно, когда в Петербург придет весна (ждать осталось совсем недолго!)