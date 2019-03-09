Взлетную полосу аэропорта Пулково закрыли из-за метели

Взлетную полосу петербургского аэропорта Пулково закрыли из-за метели. В настоящий момент сообщается, что самолеты не смогут приземлиться до часу дня. По данным сервиса flightradar24, не смогли получить разрешение на посадку и остались в небе как минимум шесть рейсов.

Три рейса направлением из Москвы развернулись обратно, а также из Краснодара и Сочи. Ближайшие рейсы сменили свои статусы на ожидание. На сайте аэропорта сообщается об удержании рейсов в Калининград — в 12:55, Хельсинки — 12:40, Москву — 12:20, 12:30 и 13:00, Ларнаку — 13:20 и задержке еще двух рейсов в Столицу — в 13:25 и 14:30. В пресс-службе аэропорта сообщают, что закрытие взлетной полосы связано со сложными метеорологическими условиями — на город обрушилась метель, сильные порывы ветра, а также минимальные условия видимости. Ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть отправлена в зону ожидания.

«В 11:04 по радиосвязи авиадиспетчер аэропорта Пулково сообщил прибывающим бортам самолетам, что аэродром будет закрыт минимум на час. 3 самолета к 11:10 развернулись и ушли на Москву. Все находящиеся самолеты в аэродроме Пулково выключили двигатели в ожидании улучшения погодных условий», — передает «Фонтанка» слова находящихся в аэропорту пассажиров.

UPD: задержан рейс в Новосибирск — 13:25, Ош — 15:00 и Цюрих — 15:20.

Напомним, МЧС предупреждает петербуржцев не только о вероятности наводнения, но и штормовых ветрах. Порывы ветра будут находиться на отметке 7-12 метров в секунду, днем — до 20 метров в секунду. Петербургскую дамбу уже закрыли.