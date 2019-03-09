«Карлсон вернулся»: экстремалы снова прогуливаются по воздуху на канале Грибоедова

Карлсон, который живет на крыше, вернулся — вечером 8 марта группа экстремалов устроила руферскую вылазку на одну из кровель дома на канале Грибоедова. Прогулка по крышам не стала рядовой. Молодые люди решили «прогуляться по воздуху» и забрались сначала на ограждения, а после и на провода.

По словам очевидцев, которые оперативно опубликовали видеоотчет в сообщество «Признавашки Петербург», а после и фотографии экстремальной прогулки, молодые экстремалы не просто решили побывать на крыше напротив знаменитого Дома Зингера. Они стали качаться на проводах и ходить по ограждениям крыши без какой-либо страховки — только поддерживали друг друга, держа за руку. В комментариях подростков сравнили с акробатами французского цирка du Soleil.

Позже импровизированная тарзанка не выдержала и оборвалась, обошлось без жертв. Петербуржцы неоднозначно отреагировали на такого рода экстрим — кто-то размышлял над задержанием молодых людей, которое бы стало им наказанием и поводом не заниматься подобным времяпрепровождением, кто-то отшучивался: «У них праздник, пусть забавляются», «Инстаграм сам себя не запостит! Как маленькие», «Это дипломная работа. Они из циркового училища».