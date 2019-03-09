Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

В Петербурге в 06:50 утра 9 марта было принято решение о закрытии затворов Комплекса защитных сооружений. По данным на 07:00 часов утра, на вход в Петербург находятся три грузовых судна. Всему виной — усилившийся ветер и неблагоприятные прогнозы о возможном подъеме уровня воды до опасных значений.

О возможности наводнения и сильных штормовых ветрах МЧС предупреждало петербуржцев еще вчера — в городских водоемах уровень воды может подняться до критической отметки в 160 сантиметров, а порывы ветра утром 9 марта будут находиться на отметке 7-12 метров в секунду, днем — до 20 метров в секунду.

Воздух прогреется до 3 градусов выше нуля. На дорогах местами гололедица. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в очередной раз призывает всех любителей зимней рыбалки не выходить на лед водоемов, это может быть смертельно опасно для жизни

Напомним, с 7 марта за выход на лед начали штрафовать — соответствующее постановление подписал врио губернатора города Врио Александр Беглов подписал постановление (если не бережете свою жизнь, берегите хотя бы деньги).