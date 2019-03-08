Петербуржцев предупреждают о риске наводнений и сильных порывах ветра

Потепление в Петербурге вызвало повышение уровня воды — в городских водоемах он может подняться до критической отметки в 160 сантиметров. В таком случае возникает вероятность подтопления.

МЧС предупреждает петербуржцев не только о вероятности наводнения, но и штормовых ветрах. Утром 9 марта в Петербурге прогнозируется повышение уровня воды до 80–110 сантиметров, днем — до 130–160. В ведомстве также предупреждают о возможном разрушении ледового покрова акватории — в этот день будет наблюдаться сильный дрейф льда. Возможен взлом припая в Невской губе и прикромочной части припая в районе Сестрорецкой отмели. Кромку дрейфующих льдов подожмет, будут отмечаться навалы льда на берегах. 10 и 11 марта ситуация сохранится.

Утром 9 марта порывы ветра будут находиться на отметке 7-12 метров в секунду, днем — до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до 3 градусов выше нуля. На дорогах местами гололедица. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями.

Напомним, с 7 марта за выход на лед начали штрафовать. Врио губернатора Александр Беглов подписал постановление, запрещающее горожанам выходить на лед в с 7 марта по 15 апреля, и грозящее штрафами тем, кто это постановление нарушит (если не бережете свою жизнь, берегите хотя бы деньги).