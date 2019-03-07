За выход на лед с 7 марта будут штрафовать

Если не бережете свою жизнь, берегите хотя бы деньги. Александр Беглов подписал постановление, запрещающее горожанам выходить на лед в с 7 марта по 15 апреля, и грозящее штрафами тем, кто это постановление нарушит.

Для физических лиц он будет составлять от 1 до 5 тысяч рублей. Для юридических, за проведение массовых мероприятий на льду — от 10 до 20 тысяч рублей.

Решение о запрете выхода на лед приняли в связи с прогнозами синоптиков о разрушении ледового покрова на водоемах города.

Ранее «Собака.ru» показывала кадры первого льда на Неве.