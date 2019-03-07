«У меня больше»: в Петербурге появился новый арт-объект к 8 марта с зеркалом для фото

Арт-объект Леши Бурстона «У меня больше» — это зеркало-окно в Инстаграм художника. На нем изображен букет цветов, с которым каждая проходящая мимо девушка сможет сфотографироваться.

«Таким образом каждый желающий может побывать внутри снимка с огромным букетом, который так любят выкладывать девушки 8 марта» - пишет он на своей странице.