«У меня больше»: в Петербурге появился новый арт-объект к 8 марта с зеркалом для фото
Арт-объект Леши Бурстона «У меня больше» — это зеркало-окно в Инстаграм художника. На нем изображен букет цветов, с которым каждая проходящая мимо девушка сможет сфотографироваться.
«Таким образом каждый желающий может побывать внутри снимка с огромным букетом, который так любят выкладывать девушки 8 марта» - пишет он на своей странице.
Как говорит сам автор, он просто хотел призвать девушек не соревноваться в социальных сетях, чей подарок больше и лучше, а провести день в приятной компании.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что Эрмитаж показал арт-объект объединения «Митьки», полностью созданный из старых научных приборов.
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