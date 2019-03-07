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«У меня больше»: в Петербурге появился новый арт-объект к 8 марта с зеркалом для фото

Арт-объект Леши Бурстона «У меня больше» — это зеркало-окно в Инстаграм художника. На нем изображен букет цветов, с которым каждая проходящая мимо девушка сможет сфотографироваться. 

«Таким образом каждый желающий может побывать внутри снимка с огромным букетом, который так любят выкладывать девушки 8 марта» - пишет он на своей странице.

 

Как говорит сам автор, он просто хотел призвать девушек не соревноваться в социальных сетях, чей подарок больше и лучше, а провести день в приятной компании.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Эрмитаж показал арт-объект объединения «Митьки», полностью созданный из старых научных приборов.


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